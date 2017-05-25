Боттас: надеюсь, это отставание от «Феррари» не является реальным

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас дал комментарий после пятничной практики Гран-при Монако, по итогам которой показал 10-е время.

«Я надеюсь, что этот дефицит в скорости не является реальным. На второй тренировке мы внесли некоторые изменения в механику, что стало движением в неверном направлении. И у Льюиса (Хэмилтона) было то же самое. Определённо у нас были проблемы.

Мы знаем, как исправить ситуацию, но другие машины выглядят неплохо. Как команда, мы не можем быть довольны восьмым и 10-м результатом. На первой тренировке всё выглядело нормально, но мы попытались улучшить баланс, и что-то пошло не так. Наконец нам удалось настроить машину в конце второй практики, однако к тому моменту шины были уже изношены», — цитирует Боттаса сайт Формулы-1.