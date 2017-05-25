Стролл: при игре на Play Station у меня возникали проблемы в тех же поворотах

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл прокомментировал практику Гран-при Монако, по итогам которой показал 16-е время.

«Трасса отличная. Я был очень доволен своей машиной, однако в конце практики угодил в аварию. Я просто сосредоточился на поиске предела и угодил на грязную часть трека, из-за чего потерял контроль над задней частью болида. Это была типичная ошибка на уличном треке.

Я довольно быстро освоил трек и был доволен тем, как проходил день до аварии… В субботу я посмотрю, в каких небольших областях я могу улучшиться, так как знаю, что могу это сделать и провести хороший день. Я думаю, что мне нужно улучшиться в прохождении шестого и восьмого поворотов. Это действительно меня раздражает, потому что каждый раз, когда я играл на Play Station, это были два поворота, которые я не мог проехать правильно. И в реальности эти два два поворота по-прежнему для меня проблемные», — цитирует Стролла пресс-служба «Уильямса».