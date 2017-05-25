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Хюлькенберг: не концентрировался на максимально быстром времени

25 мая 2017, четверг. 19:17. Авто

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг подвёл итоги тренировок Гран-при Монако в четверг. Во второй практике немец оказался 17-м.

«Мы добились прогресса днём, после того как утром я не смог отработать программу. Но мои механики проделали всю необходимую работу. Днём у меня не было проблем, однако мы немного отставали от плана из-за ранее потерянного времени. Я сконцентрировался на оценке работы разных деталей и настроек, а не на том, чтобы атаковать ради максимально быстрого времени. Так что у нас есть запас перед субботой», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Рено».

Источник: Renault Sport Сообщить об ошибке
Теги
Рено Спорт Ф-1 Нико Хюлькенберг Формула-1 Гран-при Монако
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