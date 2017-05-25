Хюлькенберг: не концентрировался на максимально быстром времени

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг подвёл итоги тренировок Гран-при Монако в четверг. Во второй практике немец оказался 17-м.

«Мы добились прогресса днём, после того как утром я не смог отработать программу. Но мои механики проделали всю необходимую работу. Днём у меня не было проблем, однако мы немного отставали от плана из-за ранее потерянного времени. Я сконцентрировался на оценке работы разных деталей и настроек, а не на том, чтобы атаковать ради максимально быстрого времени. Так что у нас есть запас перед субботой», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Рено».