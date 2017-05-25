Сайнс-младший: до субботы многое может измениться, но я доволен машиной

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший прокомментировал первые тренировки Гран-при Монако, по итогам которых показал пятое время.

«Я думаю, что мы сделали то, что должны были сделать в четверг в Монако. Мы постепенно наращивали темп и пробовали различные настройки, чтобы добиться чувства уверенности при пилотировании болида.

После сегодняшних двух тренировок с уверенностью можно сказать, что мы довольны всем. Очевидно, что с четверга до субботы многое может измениться, поэтому мы не можем позволить себе увлекаться сегодняшним результатом. Но это хорошая отправная точка, определённо», — цитирует Сайнса пресс-служба команды.