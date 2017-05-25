Ферстаппен: я не смог показать свой потенциал на быстром круге

Пилот Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий в составе «Ред Булл», прокомментировал итоги первых двух тренировок Гран-при Монако, на которых он показал третье и шестое время соответственно.

«Сегодня всё проходило без затруднений. Баланс машины казался в порядке, мы не производили слишком много больших изменений, так что мы довольны своим выступлением. Нам всё ещё необходимо сделать кое-какие мелкие изменения, которые, я надеюсь, мы сделаем этим вечером и завтра окажемся в первых рядах. Красный флаг на второй тренировке немного мне помешал, так что у меня не было возможности проехать достаточно на новых шинах и показать свой настоящий потенциал на быстром круге.

Последние несколько лет все говорят, что в четверг не нужно ехать как можно быстрее, потому что здесь нужна полная концентрация, и даже маленькая ошибка может привести к тому, что ты въедешь в ограждение. Квалификация очень важна в Монако, потому что, если в гонке ты попадёшь в траффик, потом будет очень сложно обгонять и продвигаться вперёд, да и очень рискованно это делать. Если ты заставишь шины работать правильно, это очень сильно поможет. Сегодня нам этого не удалось, так что нужно будет поработать над этим на третьей тренировке», — отметил Ферстаппен для пресс-релиза «Ред Булл».