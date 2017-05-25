«Макларен» продолжит сотрудничество с «Хондой» в 2018 году

«Макларен» объявил, что продолжит сотрудничество с «Хондой» в 2018 году, сообщает GP Update.

Ранее сообщалось, что британская команда ведёт переговоры о возобновлении сотрудничества с «Мерседесом», который поставлял им двигатели с 1995 по 2014 год. С 2015 года «Макларен» работает с силовыми установками «Хонды», но японцы по-прежнему не могут решить проблемы с их надёжностью.

Тем не менее крайний срок для производителей двигателей, чтобы объявить о том, с какими командами они будут сотрудничать, уже прошёл, и «Макларен» продолжит работать с «Хондой».