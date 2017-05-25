Баттон: тяжело обрести уверенность за рулём нового болида в Монако

Пилот «Макларена» Дженсон Баттон поделился своими ощущениями от пилотирования нового болида после первых двух тренировок Гран-при Монако, по итогам которых он показал 12-е время.

«Я испытывал небольшие проблемы на второй тренировке с дополнительным сцеплением с трассой. Я изо всех сил пытался привыкнуть к новым ощущениям, потому что с этими машинами тормозить в Монако нужно намного позже, чем я привык. И скорость намного больше. Я торможу в тех местах, в каких никогда прежде не тормозил в Монако. Сцепление с треком сильно отличается от того, что было на протяжении многих лет, а мощность стала намного больше. После первой тренировки я сказал инженерам, что не чувствую никаких изменений по сравнению с прошлым годом. Но потом началась вторая практика, и скорость была намного выше.

Добиться уверенности в машине тяжелее, потому что боишься заблокировать тормоза на позднем торможении, но это придёт. Хотелось бы надеяться, что дополнительный день и работа с инженерами помогут обрести эту уверенность», — цитирует Баттона пресс-служба команды.