Палмер: четверг выдался неудачным, но у «Рено» есть потенциал

Пилот «Рено» Джолион Палмер расстроен первыми тренировками Гран-при Монако, по итогам которых он стал лишь 18-м.

«В Монако важно постепенно набирать обороты и наворачивать круги. Так что с этой точки зрения утро получилось более позитивным, а вторая половина дня — не очень.

Конечно, больше темпа можно ждать как от меня, так и от болида, так что мне не терпится вернуться на трек, хотя здесь мы должны ждать третьей тренировки и квалификации на день дольше. Очевидно, что четверг выдался неудачным, но у нас ещё есть большой потенциал», — цитирует Палмера пресс-служба команды.