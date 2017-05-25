Перес: уверен, что «Форс Индия» удастся выжать из машины больше

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес прокомментировал своё выступление на первых двух тренировках Гран-при Монако Формулы-1, на которых он показал восьмое и седьмое время соответственно.

«Закончить обе тренировки в топ-10 — это хороший результат, особенно учитывая, что я до сих пор не чувствую себя в машине достаточно комфортно. Перед квалификацией нам предстоит проделать много работы, но я уверен, что нам удастся выжать из машины больше и в субботу выступить очень сильно. Сегодня было сложно заставить шины работать как следует, а это осложняет нашу задачу на такой трассе, как в Монако, где у нас нет права на ошибку. Но у нас есть время сегодня вечером и завтра утром, чтобы проанализировать все данные и добиться правильных настроек к квалификации и гонке», — отметил Перес для пресс-релиза «Форс Индия».