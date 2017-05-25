Окон: это был мой первый опыт на Гран-при Монако в качестве пилота, я впечатлён

Пилот Формулы-1 Эстебан Окон, выступающий в составе «Форс Индия», подвёл итоги первых двух тренировок Гран-при Монако, на которых он показал 10-е и 15-е время соответственно.

«Это был мой первый опыт на Гран-при Монако в качестве пилота, и я впечатлён. Впервые сесть за руль болида Формулы-1 здесь не легко, но я сумел проехать хорошее количество кругов. Утром я шёл шаг за шагом и доволен тем, чего мы добились. На второй тренировке я старался ехать быстрее и пару раз врезался в ограждение. К счастью, при этом машина не получила серьёзных повреждений, и я смог продолжить выполнять нашу программу. Я с нетерпением жду, когда снова сяду в машину в субботу. Посмотрим, чего мы добьёмся в квалификации», — отметил Окон для пресс-релиза «Форс Индия».