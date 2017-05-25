Магнуссен: мы очень быстры в Монако

Пилот команды «Хаас» Кевин Магнуссен поделился впечатлениями от свободных практик на Гран-при Монако, в ходе которых ему сегодня удалось показать тринадцатое и девятое время на круге.

«Я доволен сегодняшним днём, мы выполнили всё, что планировали по программе. Машина чувствовала себя очень неплохо, потому я с нетерпением жду субботней квалификации. Здорово чувствовать, что наш болид очень быстр здесь. Надеюсь, что мы сможем быть конкурентоспособными», — приводит слова датчанина официальный сайт команды «Хаас».