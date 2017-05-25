Грожан: в целом я доволен тем, какую работу проделала команда «Хааса»

Пилот Формулы-1 Ромен Грожан, выступающий в составе «Хааса», прокомментировал своё выступление на первых двух тренировках Гран-при Монако, на которых он показал 15-е и 14-е время соответственно.

«Нам удалось провести эти две тренировки без проблем. Борьба в середине решётки будет очень трудной. Нам нужно собрать все сектора. Думаю, нам есть ещё над чем поработать, чтобы сделать машину лучше. В целом я доволен тем, какую все проделали работу. Теперь я с нетерпением жду субботы. На трассе в Монако выступать труднее, но и более весело», — отметил Грожан для пресс-релиза «Хааса».