Хюлькенберг: уверен, что с машиной что-то не так

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал итоги свободных заездов на Гран-при Монако, в ходе которых немец испытывал проблемы с болидом, показав лишь 17-е время.

«Я не знаю, что пошло не так, мне остаётся только думать над этим, но мне очень хотелось бы знать ответ на этот вопрос. Я был удивлён тем балансом и сцеплением с трассой, которое показывал болид, ведь оно было очень слабым. Это было совсем не то, чего я ожидал.

Мы должны понять, что происходит, потому что я уверен, с машиной что-то не так», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport Week.