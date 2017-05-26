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Росси доставлен в больницу после падения на тренировке

26 мая 2017, пятница. 01:05. Авто

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси был доставлен в больницу Римини после падения на тренировке по мотокроссу, информирует Sport Mediaset.

Знаменитый мотогонщик проведёт в больнице всю ночь. К счастью, его жизни ничего не угрожает. По информации источника, он получил травмы грудной клетки и живота. В 2010 году Валентино серьёзно травмировал ногу, также упав во время тренировки. Тогда он пропустил около двух месяцев.

В этом сезоне состоялось пять этапов MotoGP, и Росси занимает третье место в общем зачёте.

Источник: Sport Mediaset Сообщить об ошибке
Теги
Валентино Росси MotoGP
Новости. Авто
26 мая 2017, пятница
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