3 июня в Казани пройдёт второй этап RSBK- 2017

3 июня лучшие мотогонщики страны вступят в борьбу за призовые места на быстрой и техничной трассе KazanRing Canyon. Трасса интересна в первую очередь из-за своего расположения — старый песчаный карьер, перепады высот на котором достигают 30 метров. Изменения высот — очень мощный генератор адреналина для любителей и новичков мотоспорта, а для профессионалов — возможность показать поистине невероятные скорости.

За завоевание титула в категории Superbike будут бороться самые быстрые пилоты России – Владимир Леонов (SPB Racing Team), Сергей Крапухин (RWT Motorsport), Владимир Стрельник (SPB Racing Team), Антон Ерёмин (Motorrika), Пётр Кожеуров (RRT Motorsport) и Максим Киселёв ( Моя мечта).

В двух гонках первого этапа Владимир Леонов одержал безоговорочную победу, но его соперники не дремлют, и вряд ли победитель чемпионата России в классе Superbike Сергей Крапухин так просто и без боя отдаст свое звание короля российского супербайка. К тому же в борьбе участвуют быстрый и дерзкий молодой мотогонщик Антон Ерёмин и многоопытный и техничный Владимир Стрельник, а также другие именитые райдеры — Петр Кожеуров, Максим Киселев и Михаил Берестнев (MultiMotor) — не сильно отстают от лидеров по очкам и времени круга.

В классе Supersport первого этапа RSBK-2017 вновь обе гонки выиграл победитель прошлого сезона Алексей Иванов. Раз за разом Алексей доказывает, что он по праву считается сильнейшим пилотом класса Supersport. Если за первое место борьбы не было, то за последующие позиции шло ожесточённое сражение. Аверкин Максим (YP Racing) и Карзаев Владимир (Chrom Racing) финишировали буквально «колесо в колесо», и их разница на финишной черте составила сотые доли секунд.

Помимо классов Superbike и Supersport, гонщики выявят лучших из лучших в таких классах, как Superbike EVO, Supersport EVO и Stock 1000/600. Также на трассе состоится женский заезд и гонка в любительском классе «Stock Open».

Подробности на http://kznring.ru/