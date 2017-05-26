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3 июня в Казани пройдёт второй этап RSBK- 2017

26 мая 2017, пятница. 11:05. Авто

3 июня лучшие мотогонщики страны вступят в борьбу за призовые места на быстрой и техничной трассе KazanRing Canyon. Трасса интересна в первую очередь из-за своего расположения — старый песчаный карьер, перепады высот на котором достигают 30 метров. Изменения высот — очень мощный генератор адреналина для любителей и новичков мотоспорта, а для профессионалов — возможность показать поистине невероятные скорости.

За завоевание титула в категории Superbike будут бороться самые быстрые пилоты России – Владимир Леонов (SPB Racing Team), Сергей Крапухин (RWT Motorsport), Владимир Стрельник (SPB Racing Team), Антон Ерёмин (Motorrika), Пётр Кожеуров (RRT Motorsport) и Максим Киселёв ( Моя мечта).

В двух гонках первого этапа Владимир Леонов одержал безоговорочную победу, но его соперники не дремлют, и вряд ли победитель чемпионата России в классе Superbike Сергей Крапухин так просто и без боя отдаст свое звание короля российского супербайка. К тому же в борьбе участвуют быстрый и дерзкий молодой мотогонщик Антон Ерёмин и многоопытный и техничный Владимир Стрельник, а также другие именитые райдеры — Петр Кожеуров, Максим Киселев и Михаил Берестнев (MultiMotor) — не сильно отстают от лидеров по очкам и времени круга.

В классе Supersport первого этапа RSBK-2017 вновь обе гонки выиграл победитель прошлого сезона Алексей Иванов. Раз за разом Алексей доказывает, что он по праву считается сильнейшим пилотом класса Supersport. Если за первое место борьбы не было, то за последующие позиции шло ожесточённое сражение. Аверкин Максим (YP Racing) и Карзаев Владимир (Chrom Racing) финишировали буквально «колесо в колесо», и их разница на финишной черте составила сотые доли секунд.

Помимо классов Superbike и Supersport, гонщики выявят лучших из лучших в таких классах, как Superbike EVO, Supersport EVO и Stock 1000/600. Также на трассе состоится женский заезд и гонка в любительском классе «Stock Open».

Подробности на http://kznring.ru/

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Авто
26 мая 2017, пятница
11:05 3 июня в Казани пройдёт второй этап RSBK- 2017
10:59 Маркелов: при старте с четвёртого места не придётся делать много обгонов
10:02 Алонсо: у меня нет плана на начало гонки «Инди 500»
09:15 Формула-2. Монако. Первая гонка. Онлайн-трансляция
01:05 Росси доставлен в больницу после падения на тренировке
00:23 Хюлькенберг: уверен, что с машиной что-то не так
25 мая 2017, четверг
23:49 Маркелов: место на втором ряду, надеюсь, даст мне шанс выиграть в Монако
23:32 Марко поражён разницей в скорости Квята в Барселоне и в Монако
23:27 Риккардо ожидает, что в субботу «Ред Булл» сможет бороться за поул
22:47 Грожан: в целом я доволен тем, какую работу проделала команда «Хааса»
21:52 Вандорн: надеюсь, в субботу «Макларен» сделает ещё один шаг вперёд
21:37 Магнуссен: мы очень быстры в Монако
20:55 Окон: это был мой первый опыт на Гран-при Монако в качестве пилота, я впечатлён
20:43 Квят: не следует слишком воодушевляться из-за четвёртого времени на тренировке
20:33 Перес: уверен, что «Форс Индия» удастся выжать из машины больше
20:01 Палмер: четверг выдался неудачным, но у «Рено» есть потенциал
20:00 Баттон: тяжело обрести уверенность за рулём нового болида в Монако
19:56 «Макларен» продолжит сотрудничество с «Хондой» в 2018 году
19:43 Ферстаппен: я не смог показать свой потенциал на быстром круге
19:23 Сайнс-младший: до субботы многое может измениться, но я доволен машиной
19:19 Ки: уже на первой тренировке Квят и Сайнс были более-менее довольны
19:17 Хюлькенберг: не концентрировался на максимально быстром времени
19:01 Масса: «Уильямс» смотрелся лучше, чем в предыдущие годы в Монако
18:58 Квят: доволен балансом машины, мы уже выглядим конкурентоспособно
18:57 Райкконен: теперь «Феррари» осталось поработать над мелочами
18:52 Леклер завоевал поул в квалификации Ф-2 в Монако, Маркелов — второй в группе
18:48 Стролл: при игре на Play Station у меня возникали проблемы в тех же поворотах
18:22 Боттас: надеюсь, это отставание от «Феррари» не является реальным
18:00 Хэмилтон: «Мерседесу» нужно выяснить, что пошло не так на второй тренировке
17:52 Риккардо: я вполне доволен, мы там, где должны быть
17:44 «Мерседес» потерял скорость из-за неверного изменения настроек
17:32 Феттель: не знаю, что сегодня случилось с «Мерседесом»
17:24 Стролл: авария? Такое в Монако случается, нужно смотреть на позитив
16:35 Феттель — лучший на второй тренировке Гран-при Монако, Квят — четвёртый
16:09 «Пирелли» определилась с покрышками на Гран-при Венгрии
15:15 Хэмилтон: по эффективности на стартах «Феррари» догнала «Мерседес»
14:42 Кэри подтвердил, что в календаре Ф-1 на 2018 год предусмотрен 21 Гран-при
14:11 Источник: Палмер может лишиться места в «Рено», если слабо выступит в Монако
13:50 Штайнер объяснил изменения в ливрее болида «Хааса»
12:58 Квят: надеюсь, «Рено» поработает над эффективностью мотора
12:33 Хэмилтон — лучший на первой тренировке Формулы-1 в Монако, Квят — шестой
12:00 Формула-1. Гран-при Монако. Вторая тренировка. Онлайн-трансляция
11:47 Вольф: если бы не спонсор Боттаса, «Мерседес» взял бы Верляйна
11:36 «Форс Индия» заключила партнёрское соглашение со SPORTbible
10:48 Палмер: я готов изменить ситуацию
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