Грин: я был в ярости, когда узнал о штрафе «Форс Индия» за написание номера

Технический директор «Форс Индия» Энди Грин раскритиковал ФИА за условный штраф, наложенный на команду стюардами Гран-при Испании.

По ходу Гран-при стюарды установили, что номера на болидах «Форс Индия» видны не со всех углов, что противоречит требованиям федерации, в результате чего было принято решение оштрафовать команду на € 25 тыс. Перед гонкой ФИА не предъявляла «Форс Индия» претензий, и потому было решено, что штраф будет носить условный характер и «висеть» над командой на протяжении 12 месяцев, чтобы команда могла исправить проблему. Ранее «Форс Индия» представила изменения в ливрее, призванные устранить нарушение.

«Я был в ярости. Потому что это создало прецедент, которого никогда не должно было быть. Речь идёт не только о Гран-при Испании. Мы говорим о том, что автомобиль пять раз успешно прошёл проверку с точно таким же расположением и написанием номера, и до последнего момента от ФИА не было никаких замечаний.

Также когда мы пересмотрели размер цифр для написания номера перед Гран-при Испании, то сообщили ФИА обо всём, что запланировали. И после прохождения всех этих процедур в конце концов получить сообщение: «Вы нарушили правила». Это просто…



Откуда мы знаем, что теперь наш болид легален? Я понятия не имею об этом. Мы прошли тщательную проверку, но теперь проверка для меня ничего не значит. Созданный прецедент имеет просто глобальное значение», — цитирует Грина Autosport.