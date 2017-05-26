Русинов: к Ле-Ману готовы хорошо, но за 24 часа произойти может всё что угодно

Пилот команды G-Drive Racing Роман Русинов рассказал о готовности команды к предстоящей гонке «24 часа Ле-Мана», входящей в состав чемпионата WEC.

«Думаю, что мы готовы к Ле-Ману. Не хочу загадывать, как сложится гонка в Ле-Мане, ведь она такая сложная и непредсказуемая, что никаких гарантий на победу никто дать не может. Гонка идёт 24 часа, и произойти может всё что угодно, даже если у тебя самые быстрые гонщики, самый быстрый болид и лучшая команда. В Спа мы провели в боксах на минуту меньше, чем все наши конкуренты. Это значит, что мы хорошо готовы. Ле-Ман — единственный трек, который нам не покорился, не знаю, получится ли у нас его покорить в этом году.

Успех в Спа даёт определённую дополнительную мотивацию и уверенность в наших силах. Мы показали, что готовы ехать на Ле-Мане. Эту гонку нужно покорить. В этом году у нас очень мощные автомобили, максимальная скорость 340 км/ч. Это значит, что расход топлива повысится и мы будем чаще заезжать в боксы. Раньше мы проезжали 12 кругов, в этом году 10 кругов будет хорошим показателем. Таким образом, работа механиков на пит-стопе становится решающим фактором. Каждые 30-35 минут мы будем заезжать на дозаправку. В нашем классе 26 автомобилей, и все они будут ехать на 100% всю дистанцию. Это получается не гонка на выносливость, а 24-часовой спринт", — передаёт слова Русинова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.