Стрельникова: хорошие выступления обоих гонщиков Russian Time!

Глава команды Russian Time Светлана Стрельникова подвела итоги первой гонки Формулы-2 в Монте-Карло, где Артём Маркелов финишировал вторым после старта с четвёртой позиции, а Лука Гьотто стал пятым после старта с восьмого места.

«Хорошие выступления со стороны и Артёма, и Луки. Сильная стратегия, обе машины попали в первую пятёрку. Артём и Лука теперь идут в личном зачёте третьим и четвёртым, а мы в командном зачёте всего в двух очках позади DAMS. Хороший день!» — приводит слова Стрельниковой пресс-служба Russian Time.