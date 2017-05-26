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Стрельникова: хорошие выступления обоих гонщиков Russian Time!

26 мая 2017, пятница. 18:44. Авто

Глава команды Russian Time Светлана Стрельникова подвела итоги первой гонки Формулы-2 в Монте-Карло, где Артём Маркелов финишировал вторым после старта с четвёртой позиции, а Лука Гьотто стал пятым после старта с восьмого места.

«Хорошие выступления со стороны и Артёма, и Луки. Сильная стратегия, обе машины попали в первую пятёрку. Артём и Лука теперь идут в личном зачёте третьим и четвёртым, а мы в командном зачёте всего в двух очках позади DAMS. Хороший день!» — приводит слова Стрельниковой пресс-служба Russian Time.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Russian Time Артём Маркелов Формула-2
Новости. Авто
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