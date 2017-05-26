Набойченко: надеваешь гоночный комбинезон, и нет разницы, девушка ты или мужчина

Единственная девушка среди участников второго этапа Russian Drift Series в Нижнем Новгороде Екатерина Набойченко призналась, что не чувствует дискомфорта, выступая среди мужчин.

“Многие спрашивают: “Как так, девушка выступает?” Но я себя чувствую абсолютно комфортно. Когда я здесь, я надеваю комбинезон, и нет разницы, девушка, не девушка…

Мы с ребятами не на равных потому, что я не еду пока что на равных. Они помогают, но мне кажется, это безотносительно — девочка, мальчик. Хотя Катя Седых (Екатерина Седых, участница турниров по дрифту. — Прим. «Чемпионата») мне сказала, что помогают только первое время.

Для меня сейчас цель — побороть себя. Я пока не вижу у себя возможности объехать кого-то из пилотов RDS. Но каждый мой выезд — большая победа над собой. Но с каждым разом чувствуешь себя сильнее. Поэтому этот сезон у меня больше тренировочный. А в следующем сезоне — посмотрим”, — передаёт слова Набойченко корреспондент «Чемпионата» Иван Матушкин.