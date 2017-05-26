Менеджер Шумахера: конфиденциальность в интересах Михаэля

Сабина Кем, менеджер семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера, заявила, что соблюдение конфиденциальности и частной жизни немца служит его интересам.

«Михаэль всегда проводил чёткую линию между публичной и частной жизнью, и это всегда принималось как его фанатами, так и средствами массовой информации. Решение защищать частную жизнь Михаэля сейчас принято в его интересах», — цитирует слова Кем Nextgen-Auto.

В декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил многочисленные травмы во время катания на горных лыжах. Спортсмен длительное время находился в больнице, после чего его перевезли домой. Шумахер до сих пор проходит реабилитацию.