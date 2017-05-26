З. Браун: если показать Алонсо, что мы на пути к успеху, он останется с нами

Руководитель «Макларена» Зак Браун поделился мыслями о будущем Фернандо Алонсо, назвав условие, при котором команде из Уокинга удастся сохранить испанца и на следующий сезон.

«Потихоньку всё становится лучше. Мы знали, что это будет долгий и болезненный процесс, но результаты в Барселоне, а теперь и практика в Монако вселяют оптимизм.

Так что до тех пор, пока мы сможем демонстрировать Алонсо, что находимся на пути к успеху, он будет оставаться с нами. Ему нравится в «Макларене». С каждой гонкой мы пытаемся доказать, что стали более конкурентоспособными, и это то, что он хочет видеть", — цитирует Брауна F1i.