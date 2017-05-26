Вольф: мы не хотим гонок на трассах, которые напоминают парковки супермаркетов

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф раскритиковал нынешнее состояние Формулы-1, по его словам, взгляды на положение вещей он пересмотрел после участия в гонке «Милле Милья».

«Формула-1 — это лучшие машины, лучшие пилоты и технологии. После участия в «Милле Милья» я понял, за что люблю этот спорт. В автоспорте столько страсти и столько эмоций. Чтобы управлять этими болидами, нужно мужество. Но мы не хотим гонок на трассах, которые напоминают парковки супермаркетов.

В прежние времена, если пилот пропускал поворот, он рисковал своей жизнью, сейчас же после этого можно вернуться в гонку. Такого нет на трассах в Монако, Спа, Сузуки и Монце. Нам нужны треки, где будет ясно, кто действительно лучший.

Нам нужно больше городских трасс. Нынешние условия таковы, что если вы мне дадите пару недель тренировок, то я могу быть тоже достаточно быстрым в болиде Формулы-1", — приводит слова Вольфа Autosport.