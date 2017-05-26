Вольф: Боттас — лучшая замена Росбергу

Глава «Мерседеса» Тото Вольф дал понять, что доволен нынешним положением дел в команде и не намерен искать замену Валттери Боттасу на следующий сезон.

«Росберг играл фундаментальную роль в развитии нашего автомобиля. Он мыслил будто инженер. Но в лице Боттаса мы нашли идеальную замену, в команде совершенно поменялась динамика.

С Льюисом и Нико нам пришлось через многое пройти, начиная дружбой и заканчивая враждебностью. Но у Валттери с Хэмилтоном нет никаких трений, они уважают друг друга и желают успеха. Думаю, что Льюис стал командным игроком", — цитирует слова Вольфа La Gazzetta dello Sport.