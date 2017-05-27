Алонсо: не планирую выступать в IndyCar в 2018 году

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо, которому вскоре предстоит провести гонку «500 миль Индианаполиса», опроверг слухи о том, что в следующем году он может перейти в гонки IndyCar на постоянной основе.

«У меня нет таких планов. На сегодняшний день это отдельная гонка, в которой я хочу поучаствовать. Я хорошо себя здесь чувствую, но не планирую повторять этот опыт. Моя первая цель — продолжать выступления в Формуле-1 и выигрывать там. Конечно, „Инди 500“ и „24 часа Ле-Мана“ очень привлекательные гонки, но я не намерен выступать в них в обозримом будущем», — приводит слова испанца F1today.