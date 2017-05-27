Марио Андретти: без ошибок Алонсо обязан быть в первой пятёрке на «Инди 500»

Марио Андретти, единственный в мире чемпион Формулы-1 и победитель «500 миль Индианаполиса» и «500 миль Дайтоны», считает, что Фернандо Алонсо должен быть как минимум в первой пятёрке на грядущей «Инди 500».

«Думаю, если ошибок не будет, Алонсо обязан быть в первой пятёрке. Он настроен на победу. Такой настрой должен быть у чемпиона в любой ситуации, ведь если ты начнёшь её анализировать — ты уже проиграл.

Он пришёл, чтобы сделать работу и получить максимальное удовлетворение. Честно говоря, у него все основания для уверенности. Я бы не удивился, если бы он стоял на поул-позишн», — цитирует Андретти Autosport.