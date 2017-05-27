Формула-1. Гран-при Монако. Третья тренировка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 27 мая, состоится третья свободная практика шестого этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при Монако. Её начало запланировано на 12:00 по московскому времени.

На первой тренировке в Монте-Карло лучшим стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. На второй практике быстрее всех был Себастьян Феттель на «Феррари». Россиянин Даниил Квят на первой практике стал шестым, на второй — четвёртым.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней читатели смогут, перейдя по нижеприведённой ссылке.