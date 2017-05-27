Маркьонне: Феттель может оставаться в «Феррари» так долго, как хочет

Президент «Феррари» Серджио Маркьонне заявил, что Себастьян Феттель может остаться в команде после нынешнего сезона, если сам того захочет. Действующий контракт Феттеля истекает в конце года.

«Если он доволен машиной и она ему нравится, он может оставаться так долго, как хочет.

В прошлом году у нас были нервные разговоры, потому что машина не давала результат. Мы стараемся дать ему ту машину, какую он хочет. А дальше выбор за ним. Мы мечтали возглавить чемпионат и добились этого», — цитирует Маркьонне F1i.