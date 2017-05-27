Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хорнер: Риккардо и Ферстаппен будут в «Ред Булл» в 2018 году

27 мая 2017, суббота. 11:06. Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заверил, что в контрактах Макса Ферстаппена и Даниэля Риккардо нет опций о досрочном расторжении и оба пилота точно останутся в составе команды на следующий сезон.

«У них нет никаких опций. У обоих прямые и понятные контракты. Я нисколько не сомневаюсь, что и Макс, и Даниэль будут сидеть за рулём RB14 в следующем году», — приводит слова Хорнера Reuters.

В конце сезона истекут контракты пилотов «Феррари» и Валттери Боттаса в «Мерседесе», и Риккардо с Ферстаппеном упоминаются как возможные кандидаты на эти места.

Источник: Reuters Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл Даниэль Риккардо Кристиан Хорнер Макс Ферстаппен контракты гонщиков Формулы-1
Новости. Авто
27 мая 2017, суббота
11:06 Хорнер: Риккардо и Ферстаппен будут в «Ред Булл» в 2018 году
10:50 Маркьонне: Феттель может оставаться в «Феррари» так долго, как хочет
10:05 Формула-1. Гран-при Монако. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
09:51 Росберг: карьера гонщика для меня закрыта — я сделал всё, что хотел
09:40 Буэми: Кубица стал бы большим усилением для Формулы-E
09:24 Марио Андретти: без ошибок Алонсо обязан быть в первой пятёрке на «Инди 500»
00:07 Алонсо: не планирую выступать в IndyCar в 2018 году
26 мая 2017, пятница
23:52 Вольф: Боттас — лучшая замена Росбергу
22:47 Вольф: мы не хотим гонок на трассах, которые напоминают парковки супермаркетов
21:23 Валентино Росси выписался из больницы
20:53 Кастроневес — лучший на финальной тренировке Indy 500, Алонсо — 5-й, Алёшин-12-й
20:24 З. Браун: если показать Алонсо, что мы на пути к успеху, он останется с нами
19:38 Менеджер Шумахера: конфиденциальность в интересах Михаэля
19:21 Павел Бусыгин выиграл квалификацию Russian Drift Series в Нижнем Новгороде
19:02 Набойченко: надеваешь гоночный комбинезон, и нет разницы, девушка ты или мужчина
18:44 Стрельникова: хорошие выступления обоих гонщиков Russian Time!
18:42 Шиков: планирую круто выступить на «Нижегородском кольце», я от него кайфую
18:29 Хэмилтон, согласно опросу, самый популярный пилот со времён Шумахера
18:12 В «Пирелли» полагают, что всю гонку в Монако можно проехать на «ультрасофте»
16:07 Мичелис выиграл квалификацию WTCC в Нюрбурге, пилоты «Лады» — вне топ-10
15:55 У Валентино Росси не выявлено никаких осложнений после падения с мотоцикла
14:57 Маркелов: в субботу тоже попытаемся забраться на подиум
14:50 Квят: «Торо Россо» не нужно пытаться стать героями в Монако
14:14 Русинов: к Ле-Ману готовы хорошо, но за 24 часа произойти может всё что угодно
13:46 Роуленд выиграл первую гонку Ф-2 в Монако, Маркелов — второй
13:40 Грин: я был в ярости, когда узнал о штрафе «Форс Индия» за написание номера
13:02 Маркьонне: Феттель может оставаться в «Феррари» так долго, как пожелает
12:22 Возможность внедрения системы защиты «щит» в 2018 году вызывает вопросы
12:00 Россияне могут стать новыми участниками RedBull X-Fighters
11:57 Феттель доволен новой стартовой системой «Феррари»
11:05 3 июня в Казани пройдёт второй этап RSBK- 2017
10:59 Маркелов: при старте с четвёртого места не придётся делать много обгонов
10:02 Алонсо: у меня нет плана на начало гонки «Инди 500»
09:15 Формула-2. Монако. Первая гонка. Онлайн-трансляция
01:05 Росси доставлен в больницу после падения на тренировке
00:23 Хюлькенберг: уверен, что с машиной что-то не так
25 мая 2017, четверг
23:49 Маркелов: место на втором ряду, надеюсь, даст мне шанс выиграть в Монако
23:32 Марко поражён разницей в скорости Квята в Барселоне и в Монако
23:27 Риккардо ожидает, что в субботу «Ред Булл» сможет бороться за поул
22:47 Грожан: в целом я доволен тем, какую работу проделала команда «Хааса»
21:52 Вандорн: надеюсь, в субботу «Макларен» сделает ещё один шаг вперёд
21:37 Магнуссен: мы очень быстры в Монако
20:55 Окон: это был мой первый опыт на Гран-при Монако в качестве пилота, я впечатлён
20:43 Квят: не следует слишком воодушевляться из-за четвёртого времени на тренировке
20:33 Перес: уверен, что «Форс Индия» удастся выжать из машины больше
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой результат покажет Фернандо Алонсо на "Инди-500"?
Архив →
© championat.com, 2000–2017