Формула-2. Монако. Онлайн-трансляция

Сегодня, 27 мая состоится вторая гонка третьего этапа первенства Формулы-2 в Монако. Этап проходит на городской трассе в Монте-Карло. Старт гонки запланирован на 17:10 по московскому времени.

В первой гонке победу одержал гонщик DAMS Оливер Роуленд. Россиянин Артём Маркелов из Russian Time финишировал вторым. В субботу он уйдёт в бой с седьмого места. Его партнёр по команде Лука Гьотто стартует четвёртым.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию гонки. Следить за ней вы сможете, перейдя по нижеприведённой ссылке.