Райкконен выиграл квалификацию Гран-при Монако, Квят — 11-й

Кими Райкконен выиграл квалификацию Гран-при Монако и завоевал первую поул-позицию с этапа во Франции в 2008 году. Первую линию стартовой решётки гонки в Монте-Карло финн разделит со своим партнёром по «Феррари» Себастьяном Феттелем. Лучший представитель «Мерседеса» — Валттери Боттас — занял третье место.

Гонщики «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо квалифицировались четвёртым и пятым соответственно, Карлос Сайнс занял шестое место, опередив Серхио Переса и Ромена Грожана. Дженсон Баттон, который заменяет отсутствующего в Монако Фернандо Алонсо, расположился на девятой строчке.

В конце второго сегмента в аварию в «Бассейне» попал Стоффель Вандорн. Из-за разбитого «Макларена» судьи объявили на третьем секторе режим жёлтых флагов, в связи с чем сразу несколько пилотов не смогли завершить финальные попытки. Среди них оказались Льюис Хэмилтон и Даниил Квят. Россиянин квалифицировался на 11-м месте, впереди Хюлькенберга и Магнуссена, а Хэмилтон занял лишь 14-ю позицию. Сам Вандорн, при этом, прошёл в финал, но не смог продолжить заезды.

Другие дебютанты Гран-при Монако вылетели уже в первом сегменте. Эстебан Окон занял 16-е место, а Лэнс Стролл квалифицировался на 18-й позиции. Между ними расположился Джолион Палмер, для которого это третий подряд вылет в Q1. Пилоты «Заубера», Паскаль Верляйн и Маркус Эрикссон, у которого возникли технические проблемы, замкнули протоколы на 19-м и 20-м местах.

Гран-при Монако. Квалификация.

1. Кими Райкконен («Феррари») 1:12,178

2. Себастьян Феттель («Феррари») 1:12,221

3. Валттери Боттас («Мерседес») 1:12,223

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1:12,496

5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») 1:12,998

6. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») 1:13,162

7. Серхио Перес («Форс Индия») 1:13,329

8. Ромен Грожан («Хаас») 1:13,349

9. Дженсон Баттон («Макларен») 1:13,613

10. Стоффель Вандорн («Макларен)

11. Даниил Квят («Торо Россо») 1:13,516

12. Нико Хюлькенберг («Рено») 1:13,628

13. Кевин Магнуссен («Хаас») 1:13,959

14. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1:14,106

15. Фелипе Масса («Уильямс) 1:20,529

16. Эстебан Окон («Форс Индия») 1:14,101

17. Джолион Палмер («Рено») 1:14,696

18. Лэнс Стролл («Уильямс») 1:14,893

19. Паскаль Верляйн («Заубер») 1:15,159

20. Маркус Эрикссон («Заубер») – 1:15,276