Хэмилтон: не могу точно определить проблему «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил разочарование своим результатом на квалификации Гран-при Монако (14-е место), заявив, что не знает конкретных причин, которые не позволили ему показать высокий результат.

«Я не знаю, мне сложно точно определить проблему „Мерседеса“. Я разочарован. Мне помешали жёлтые флаги, возможно, благодаря тому кругу я бы сумел попасть в третий сегмент. Но я думаю, что боролся бы лишь за топ-5. Результат Валттери показал, что мы не так уж плохи здесь, но нам нужно понять, что происходит», — цитирует британца SkySports.