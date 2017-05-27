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Ник де Врис выиграл вторую гонку Формулы-2 в Монако, Маркелов — пятый

27 мая 2017, суббота. 18:06. Авто

Пилот Rapax Ник де Врис завоевал победу во второй гонке Формулы-2 в Монако. Второе место занял его партнёр по команде — Джонни Чекотто, тройку лидеров замкнул Густав Малья.

Российский пилот Артём Маркелов финишировал на пятом месте, его партнёр по команде — Лука Гьотто — занял четвёртое место.

Формула-2. Монако. Вторая гонка.

1. Ник де Врис (Rapax)
2. Джонни Чекотто (Rapax)
3. Густав Малья (Racing Engineering)
4. Лука Гьотто (Russian Time)
5. Артём Маркелов (Russian Time)
6. Александер Албон (ART Grand Prix)
7. Нобухару Мацусита (ART Grand Prix)
8. Джордан Кинг (MP Motorsport)
9. Оливер Роуленд (DAMS)
10. Антонио Фуоко (Prema Racing)

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Russian Time Артём Маркелов Формула-2
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