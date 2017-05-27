Квят: если бы не жёлтые флаги, мог быть и выше

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги квалификации Гран-при Монако, в ходе которой ему удалось показать 11-е время.

«Мне очень не повезло с аварией в конце второго сегмента, это было очень разочаровывающим моментом. На протяжении уик-энда всё было здорово, потому жаль, что мне не удалось квалифицироваться в финальный сегмент. Думаю, мог быть и выше, если бы не жёлтые флаги.

Как бы то ни было, завтра я стартую с девятого места из-за штрафа других пилотов. В Барселоне начинал гонку с 20-й позиции, а завершил её в топ-10, так что тут всё очень неплохо. Нет смысла расстраиваться, нам нужно продолжать работать, засучив рукава.

Мы с нетерпением ждём завтрашнего старта, и, надеюсь, мне удастся бороться за очки. В Монако может произойти всё что угодно", — приводит слова россиянина официальный сайт «Торо Россо».