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Сайнс: определённо, это мой лучший круг в квалификации за весь сезон

27 мая 2017, суббота. 18:59. Авто

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший прокомментировал свой результат в квалификации Гран-при Монако Формулы-1, в которой он стал шестым.

«Вау! Просто вау! Отличные ощущения, что это был за круг! Определённо, это мой лучший круг в квалификации за весь сезон — такой, на котором ты едешь на пределе, который наполняет тебя адреналином и заставляет сердце биться очень часто. А стать шестым в квалификации на этой трассе — потрясающий результат. Мы это полностью заслужили после очень трудного начала выходных — мы работали над машиной до самой квалификации.

В первом сегменте я был удивлён скоростью машин из середины решётки, они внезапно начали нас догонять, и нам пришлось показывать самые быстрые круги с самого начала, а мне не нравится это делать в Монако. Предпочитаю идти потихоньку. А в третьем сегменте у меня получилось собрать лучший круг этого уик-энда, и теперь я счастливый человек. До сих пор чувствую адреналин. Что касается воскресенья, уверен, мы можем провести хорошую гонку — у нас хорошая скорость как на сериях длинных, так и коротких кругов, так что нужно просто убедиться, что со старта у нас будет всё в порядке, и стараться атаковать, когда это будет возможно», — отметил Сайнс для пресс-релиза «Торо Россо».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Торо Россо Карлос Сайнс-младший Формула-1 Гран-при Монако
Новости. Авто
27 мая 2017, суббота
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