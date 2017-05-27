Боттас: нет ничего невозможного, когда стартуешь с третьего места

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги квалификации на Гран-при Монако, на которой финн показал третий результат.

«Этот уик-энд складывается для нас сложно. Мы начали хорошо на первой практике, но потом у нас начались большие проблемы с настройками на второй сессии. Сложно было собраться, то же самое получилось и на квалификации.

На то, чтобы прогреть шины и почувствовать баланс машины, ушло два или три круга. Что касается «Феррари», то они выглядели очень сильно. Конечно, здорово стартовать с поула, но нет ничего невозможного, когда начинаешь гонку с третьего места. Да, тут сложно обгонять, но Гран-при Монако — гонка возможностей, так что завтра тут может произойти всё что угодно», — цитирует Боттаса официальный сайт команды «Мерседес».