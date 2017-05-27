Перес: «Форс Индия» выжала из квалификации всё, что могла

Пилот Формулы-1 Серхио Перес, выступающий в составе «Форс Индия», прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Монако, в которой он стал седьмым.

«Я очень доволен сегодняшним результатом. Думаю, мы выжали из квалификации всё, что могли. Каждый круг в квалификации в Монако важен, и нужно с самого первого круга показывать максимальную скорость, чтобы добиться хорошего результата. Мы удачно избежали траффика и сразу нашли нужный ритм, так что в первом сегменте мне хватило всего одной попытки. Я горжусь тем, чего добилась наша команда, но мне жаль, что Эстебан не сумел попасть со мной в третий сегмент.

В Монако может произойти всё что угодно, так что я не буду делать прогнозов насчёт гонки. Гонка будет длинной, и ни в коем случае нельзя терять концентрацию — любая ошибка здесь значит либо прокол, либо аварию и конец гонки. Так что нужно сосредоточиться на своей работе и привезти домой хороший результат», — отметил Перес в интервью для пресс-релиза своей команды.