Маркелов: когда Албон начал смещаться на меня, время словно остановилось!

Гонщик Russian Time Артём Маркелов прокомментировал пятый результат во второй гонке этапа Формулы-2 в Монако.

«Я доволен, и вся команда довольна. Мы вышли на первое место в командном чемпионате. Я думаю, что и Лука, и я сделали очень хорошую работу на этом уик-энде, и огромное спасибо команде — вчера мы были быстрейшими на пит-стопе. Во второй гонке пытались вырваться на подиум. Не вышло, но всё равно набрали очки и приблизились к лидерам в зачёте пилотов.

Самое сложное во второй гонке — обгон Албона. Я готовил его круга три. Когда я туда всё-таки залез, то время словно остановилось! Очень страшно обгонять в Монако. Я увидел, что он начал смещаться на меня, и я подумал: всё, это конец гонки. Тысячи мыслей пронеслись в моей голове. Но в последний момент он увидел меня, и гонка сложилась удачно», — рассказал Маркелов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Зое Кильшток.