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Вандорн: жаль, что квалификация закончилась аварией, но в Монако такое бывает

27 мая 2017, суббота. 20:36. Авто

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн прокомментировал результат в квалификации Гран-при Монако Формулы-1, в которой он занял десятое место.

«Очень позитивный день. В первый раз попал в третий сегмент, но я должен был выехать на трассу. К сожалению, не смог этого сделать. Мы приехали в Монако с надеждой стать более конкурентоспособными и показали, что на этих выходных сделали шаг вперёд. На каждой тренировке мы показывали время в пределах топ-10, и я чувствовал себя в машине очень спокойно и уверенно.

Жаль, что моя квалификация закончилась небольшой аварией, но такое бывает, когда жмёшь изо всех сил на этой трассе. Завтра я просто хочу выехать на трассу и повеселиться», — отметил Вандорн для пресс-релиза своей команды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Макларен Стоффель Вандорн Формула-1 Гран-при Монако
Новости. Авто
27 мая 2017, суббота
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