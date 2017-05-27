Шварцман рассказал, почему не сохранил третье место в первой гонке в Монако

Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий при поддержке программы «СМП Рейсинг» в Еврокубке «Рено» 2.0, рассказал о первой гонке этапа в Монако. Шварцман занимал третье место, однако ближе к финишу пропустил вперёд Макса Деферни. Россиянин финишировал четвёртым, а гонку выиграл младший брат Джолиона Палмера Уилл.

«Особо-то ничего не случилось. Я стабильно проводил гонку, у меня были проблемы с тормозами: я очень часто блокировал передние колёса на входе в повороты. Я затормозил на траектории в том же самом месте, что и обычно, но почему-то переднее правое колесо заблокировалось. Я просто пролетел апекс, и у меня был хуже выход, чем у Макса. В слип-стриме он смог лучше разогнаться и сумел меня опередить перед третьим поворотом. Обидно, но я ничего не мог поделать — настолько внезапно всё это произошло.

Это же Монако: когда он меня обогнал, то уже практически не было шансов контратаковать. Надо было надеяться на его ошибку, но кругов уже не оставалось. Обидно, конечно. Завтра ещё одна гонка. Я стартую третьим и надеюсь, что хотя бы приеду на подиум», — заявил Шварцман в интервью корреспонденту «Чемпионата» Зое Кильшток.