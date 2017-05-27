«Рено» празднует 40-ю годовщину в Формуле-1 вместе со «Звёздными войнами»

Руководство «Рено» приняло решение отпраздновать 40-ю годовщину команды в Формуле-1 совместно с компанией «Дисней» и знаменитой франшизой «Звездные войны». «Рено» впервые выступила в чемпионате 16 июля 1977 года, а первый фильм «Звёздных войн» увидел свет 25 мая 1977 года.

«1977 год был восхитительным как для «Рено», так и для «Звёздных войн». Наша команда дебютировала в Формуле-1 на трассе «Сильверстоун» на революционном болиде R.S.01. Это было около двух месяцев спустя выпуска эпического первого фильма «Звёздных войн». Франшиза «Звездных войн» добилась невероятных успехов, а «Рено» обладает одним из самых впечатляющих показателей в Ф-1 — 12 титулов чемпиона мира и 170 побед в Гран-при. Так что 40-ю годовщину мы празднуем вместе, а в предстоящих гонках сможем показать на трассе некоторые навыки джедаев», — приводит слова руководителя «Рено» Сириля Абитебуля пресс-служба команды.