Мальчик, плакавший в Барселоне, порадовался поулу Райкконена

Мальчик, который на Гран-при Барселоны встретился в паддоке с пилотом «Феррари» Кими Райкконеном, был очень рад, когда его кумир завоевал поул-позишн в квалификации Гран-при Монако.

«Мама Томаса опубликовала это фото в нашей группе в «Фейсбуке», — написал представитель фан-клуба Райкконена в «Твиттере».

На Гран-при Барселоны маленький болельщик разрыдался на трибунах после схода финна после столкновения с Максом Ферстаппеном, и это попало в телевизионный эфир. «Феррари» пригласила Томаса в паддок, где Кими пообщался с ним и подарил кепку.

Если фото не отображается, посмотреть его можно в соцсети «Твиттер».