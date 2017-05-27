Палмер: не думаю, что 17-е место — это реальное отображение моих возможностей

Пилот «Рено» Джолион Палмер прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Монако Формулы-1, в которой он стал 17-м.

«Я был доволен машиной, несмотря на то что мы не выглядели достаточно конкурентоспособными. Мы всё время шли с Нико ноздря в ноздрю. Я расстроен своим результатом в квалификации, но не думаю, что это реальное отображение наших возможностей. На первом комплекте шин я ударил стену, из-за чего случился прокол задней левой шины. В итоге я показал недостаточно хорошее время для второго сегмента. Машины очень широкие, а трасса — узкая, так что в гонке будет сложно. В Монако может произойти всё что угодно, поэтому посмотрим, что мы сможем сделать», — отметил Палмер для пресс-релиза своей команды.