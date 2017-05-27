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Кубица протестировал машину «СМП Рейсинг» для «24 часов Ле-Мана»

27 мая 2017, суббота. 23:20. Авто

В итальянской Монце в субботу, 27 мая, завершились тесты прототипа Dallara LMP2, который выйдет на старт суточного марафона «24 часа Ле Мана» под управлением пилотов программы SMP Racing. За рулём автомобиля на протяжении двух дней работали Виктор Шайтар, Роберт Кубица и Маурицио Медиани, сообщает пресс-служба программы.

В общей сложности за время двухдневных тестов прототип проехал более 900 километров. Во время заездов пилоты и инженеры протестировали различные режимы работы автомобиля, в результате чего в настройки были внесены изменения, с которыми автомобиль выйдет на финальные тесты на кольцо Сартэ 4 июня.

«Два дня тестов были очень захватывающими. Нужно было привыкнуть к новой для меня машине и при этом понять, как работает новый аэродинамический пакет, который впервые был применен на шасси Dallara. Это отличный опыт для меня. За эти дни была проделана очень большая работа, они были чрезвычайно плодотворными, и в итоге мы нашли верное направление для дальнейшей работы, проведя большой объём настроек. Я надеюсь, что был полезен команде SMP Racing в этой работе над прототипом, и безусловно желаю успеха её экипажу в этой сложнейшей гонке», — отметил Кубица по итогам тестов.

Роберт Кубица, Виктор Шайтар и Маурицио Медиани

Роберт Кубица, Виктор Шайтар и Маурицио Медиани

Источник: СМП Рейсинг Сообщить об ошибке
Теги
SMP Racing Роберт Кубица 24 часа Ле-Мана WEC
Новости. Авто
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