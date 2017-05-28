Стролл: мне пришлось рано завершить квалификацию из-за утечки в гидросистеме

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл прокомментировал поломку машины в первом сегменте квалификации Гран-при Монако Формулы-1, из-за которой он занял лишь 18-е место.

«В конце первого сегмента у нас приключилась утечка в гидросистеме, так что мне пришлось завершить квалификацию рано. Если не учитывать это, я наслаждаюсь выступлением на этих выходных. Это трудно, но выступать здесь здорово, это особенная трасса. Жаль только, что такое приключилось с машиной, я не смог проехать быстрый круг, но мог бы пробиться во второй сегмент. Наша машина не очень сильна здесь, да и трасса эта нам не очень подходит, но надеюсь, завтра будет хороший день», — отметил Сролл для пресс-релиза своей команды.