Магнуссен раскритиковал Хэмилтона и Квята за поведение в квалификации в Монако

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен отметил, что поведение гонщиков «Мерседеса» и «Торо Россо» Льюиса Хэмилтона и Даниила Квята не позволило ему пробиться в третий сегмент квалификации Гран-при Монако.

«Льюис был худшим в квалификации, но не единственным. В последнем повороте он допустил ошибку, а потом хотел охладить шины. Впереди у него было достаточно места, так что у него не было необходимости притормаживать. Я был на круге, который позволил бы мне попасть в третий сегмент, но мне тоже пришлось притормозить. Но опять же, он был не единственным.

Было очень трудно, и поэтому трафик причинял ещё больше вреда. Если ты попадаешь в трафик, шины остывают, ты выпадаешь, и вся твоя попытка идёт псу под хвост. Во второй попытке у меня был чистый прогревочный круг, который был хорошим, и я думал, что всё будет в порядке. А затем я догнал Квята, который был на прогревочном круге и не смотрел в зеркала, так что я снова притормозил и шины остыли. На втором круге всё было отлично, но затем меня замедлил Льюис», — приводит слова Магнуссена Autosport.