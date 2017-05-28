В «Хонде» признали, что их MGU-H хватает лишь на две гонки

Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуге Хасегава признал, что японцы никак не могут добиться достаточной надёжности от генератора тепловой энергии MGU-H. Ко всего лишь шестому Гран-при сезона-2017 уже оба гонщика «Макларена» получили штрафы за превышение лимита на детали силовых установок.



«Нам приходится производить замену каждые две гонки — это неприемлемо. Мы думаем, что нам необходимо провести дополнительные изменения по повышению прочности, особенно движущихся деталей. У нас всё ещё есть некоторые проблемы в плане надёжности», — приводит слова Хасегавы Autosport.

Также японец признался, что сначала «Хонда» не хотела менять MGU-H на машине Дженсона Баттона, чтобы избежать штрафа и не лишать британца хороших шансов на очки, однако замену всё же пришлось осуществить.

«После второй практики мы, как всегда, проверили все движущиеся детали и увидели, что MGU-H работает немного странно, чтобы считать ситуацию нормальной. Ситуация не была совсем странной, но механики чувствовали трение. Когда MGU-H полностью ломается, то его турбина абсолютно блокируется. На этот раз такой проблемы не было, но механики чувствовали некоторое сопротивление. Эта деталь работает при ста тысячах оборотов в минуту, так что если бы чувствуем что-то странное, то она точно не выдержит. Был некоторый шанс, но он того не стоил», — объяснил Хасегава.

