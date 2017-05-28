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Хэмилтон: после квалификации я был опустошён

28 мая 2017, воскресенье. 10:10. Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о своём разочаровании после квалификации Гран-при Монако, в ходе которой ему удалось показать лишь 14-й результат.

«Я был опустошён после квалификации, ведь и командно, и индивидуально у нас ушло столько труда, чтобы подготовить себя к уик-энду. И когда мы увидели, что моя машина не способна показать нужный результат, в то время как у других это получалось, это выглядело словно наваждение. Никто из нас не мог понять, что же происходит. Так что это было трудно.

Когда завершаешь квалификацию до третьего сегмента, то во многом уик-энд можно считать оконченным, и теперь весь вопрос в том, насколько я смогу вернуть свои позиции. Надеюсь, что Валттери сумеет победить, это будет здорово для команды, ведь мы рассчитываем на победу в Кубке конструкторов.

Я разочарован, что мне сложно будет помочь команде в этом смысле, мне будет нелегко добыть очки. Но мы — команда, мы выигрываем и проигрываем вместе. Я буду делать всё возможное, чтобы завершить гонку на максимально высоких позициях. Вероятно, мне придётся рисковать», — цитирует британца Crash.

Источник: Crash.net Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Льюис Хэмилтон Формула-1 Гран-при Монако
Новости. Авто
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