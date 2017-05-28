Хэмилтон: я слишком стар для участия в MotoGP

Трёхкратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон, отвечая на вопрос журналистов, исключил возможность своего участия в MotoGP.

«Я люблю MotoGP, и было бы здорово попробовать себя в этом виде, но я слишком стар для этого. Я уважаю этот чемпионат и тех пилотов, которые строят свою карьеру там, и я знаю, что никогда не смог бы делать это так круто, как получается у них.

У Валентино Росси была возможность выступить в Формуле-1, но ему пришлось бы все начинать с самого начала. Что касается меня, то мой отец как-то сказал мне, что я никогда не буду участвовать в соревнованиях на мотоцикле», — приводит слова британца L'Equipe.