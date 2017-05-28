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Баттон: я единственный пилот «Макларена» с контрактом на следующий год

28 мая 2017, воскресенье. 11:47. Авто

Резервный пилот «Макларена»Дженсон Баттон подчеркнул, что является единственным пилотом команды, контракт которого рассчитан и на следующий сезон. Тем самым британец лишь усилил разговоры о том, что в 2018 году он может вернуться в Формулу-1 на весь сезон.

«У меня есть контракт с „Маклареном“ на следующий год. Я думаю, я единственный пилот команды, у которого есть соглашение на следующий сезон», — приводит слова британца F1Today.

Дженсон Баттон вернулся в Формулу-1 на Гран-при Монако, чтобы заменить Фернандо Алонсо, участвующего в гонке «500 миль Индианаполиса». Вчера Баттон заявил, что квалификация в Монако будет последней в его карьере.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Макларен Дженсон Баттон
Новости. Авто
28 мая 2017, воскресенье
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