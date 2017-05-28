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Лауда: ничто не помешает нам продлить соглашение с Боттасом

28 мая 2017, воскресенье. 14:40. Авто

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда в очередной раз дал ясно понять, что в команде не намерены производить глобальных перестановок в следующем сезоне, и пилоты Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас продолжат свои выступления.

«У нас есть два классных пилота, и нет никаких причин что-то менять. Что касается продления контракта с Боттасом, то нам для этого нужно определённое время, но нет ничего такого, что нам помешает это сделать», — цитирует Лауду Nextgen-Auto.

Отметим, что действующий контракт Боттаса рассчитан на один год.

Лауда: Боттас уже лучше Райкконена
Источник: Nextgen-Auto Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Валттери Боттас Ники Лауда
Новости. Авто
28 мая 2017, воскресенье
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